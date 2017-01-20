Следствие предъявило обвинения владельцу обрушившегося конного клуба в Сибири

Новосибирск, 20 января. Следствие предъявило обвинения владельцу конного клуба «Аллюр», крыша которого обрушилась на головы посетителей. Ему инкриминирована статья «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

«По версии следствия, крыша постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в манеже группу из 7 человек, занимающихся конным спортом», — сообщает СУ Следственного комитета России по Новосибирской области.

Следователи уже допросили предпринимателя, который арендовал помещение, и заказали строительно-техническую экспертизу. Напомним, в результате обрушения крыши манежа конно-спортивного клуба «Аллюр», не выдержавшей толщи снега, погибли два человека —15-летняя спортсменка и ее тренер.