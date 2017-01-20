Шипулин впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону

Москва, 20 января. Биатлонист Антон Шипулин пришел первым в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве. Россиянин преодолел дистанцию в 20 км за 50 минут 38,1 секунды и допустил один промах на четырех огневых рубежах.

Победа в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира стала для Шипулина первой в карьере.

Напомним, 15 января Шипулин упустил бронзу чешскому спортсмену Михалу Крчмару прямо у финиша в гонке преследования 12,5 км. Первым пришел француз Мартен Фуркад, вторым стал норвежец Эмиль Свенсен.