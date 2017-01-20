МИД РФ описал сценарий «цветной революции» в Венесуэле

Москва, 20 января. В российском дипломатическом ведомстве сегодня прокомментировали события, которые развиваются в Венесуэле, отметив, что это сценарий «цветной революции».

В отечественном внешнеполитическом ведомстве прокомментировали события, которые разворачиваются в Венесуэле. «Радикальное крыло антиправительственного лагеря, вставшее у руля национального парламента, усилило агрессивную риторику и взяло курс на «гражданское неповиновение».

По словам спикера из МИД РФ, в настоящий момент готовятся демонстрации, которые запланированы на ближайшие дни. В дипведомстве подчеркнули, что эти демонстрации «чреваты — или заранее срежиссированы в таком ключе — столкновениями с правоохранительными органами и провоцированием насилия и жертв». Последствия такого «цветного сценария» несложно просчитать, если вспомнить подобные события в других странах, резюмировал спикер.