Минобороны РФ получит бронированного «Вепря»

Москва, 20 января. Российская армия получила на вооружение уникальную машину разминирования БМР-3МА «Вепрь».

Бронемашина «Вепрь» способна проводить траление всех основных видов противогусеничных, противоднищевых и противотанковых мин с магнитными и контактными механическими взрывателями. В рубке «Вепря» размещаются два члена экипажа и три бойца саперных войск для ручного разминирования вне машины. Машина разминирования несет на броне зенитно-пулеметную установку с пулеметом «Корд» калибра 12,7 миллиметра, которая способна вести огонь на дистанции до двух тысяч метров. Командирское место оснащено прицельно-наблюдательным комплексом со стабилизацией поля в вертикальной плоскости.