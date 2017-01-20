Клинцевич: Трамп разгонит вашингтонский Майдан за полчаса

В пятницу, 20 января, в Вашингтоне проходит церемония инаугурации миллиардера Дональда Трампа, после которой он официально вступит в должность президента Соединенных Штатов. В то же время противники нового главы государства выходят на улицы, возникают столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Францем Клинцевичем о возможных провокациях на инаугурации Трампа.

По информации американских СМИ, недалеко от места инаугурации Дональда Трампа сотрудники полиции несколько дней назад нашли тайник с несколькими единицами боевого огнестрельного оружия. Более того, этот тайник оказался не единственным. Вдоль канала «Чесапик и Огайо», рядом с лодочной станцией в Бухте Флетчера, силовики нашли еще один.

Среди найденного оружия были пистолеты и снайперские винтовки. Все оружие помещено в пластиковые мешки.

«Провокации на инаугурации Трампа будут, вне всякого сомнения. Там хватает отморозков, в том числе и проплаченных. То, что сегодня в СМИ, особенно в американских, обсуждаются возможные варианты физического устранения Трампа, не выдерживает никакой критики. Тем не менее, я исключаю такую возможность. В США служба безопасности президента, как и в России, одна из лучших в мире. Это дело чести — сохранить жизнь первого лица страны, какие бы политические конъюнктуры не возникали. Понятно, что отдельные специалисты говорят о каком-то возможном заговоре. И этого тоже исключать нельзя. Но думаю, что все это — политическая бутафория и возня для создания соответствующего ажиотажа. Порой сами журналисты это дело нагнетают. Думаю, все в Вашингтоне закончится нормально. Через пару дней все там успокоится и устаканится, Белый дом определится с целями и задачами. Все-таки законодательство Соединенных Штатов, как и карательная система, достаточно жесткое. Если у них полиция просто так людей на улице убивает, то можно смело говорить, что беспорядки они подавят в течение 30 минут», — считает Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, все провокации, которые могу состояться на инаугурации Дональда Трампа, абсолютно ни к чему не приведут. Завтра уже никто и не вспомнит про них.

«Но это их проблемы. Меня это, честно говоря, абсолютно не волнует. Если бы мне задали этот вопрос, не стал бы вообще на эту тему говорить. Зато меня очень интересует, что будет дальше с воинским контингентом НАТО, как администрация Соединенных Штатов будет развивать концепцию молниеносного глобального удара и создавать под эту концепцию необходимую инфраструктуру, задействовав ударные комплексы, вблизи российских границ. Но по тому, как заканчивает Барак Обама, я вижу, что американцы только усиливают этот процесс. В такой ситуации нам важно, что скажет Трамп во время инаугурации, какие первые шаги сделает, как он говорит, «самая интеллектуальная администрация президента Соединенных Штатов за всю историю». Жизнь покажет», — резюмировал Франц Клинцевич.