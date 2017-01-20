Порошенко рассказал, чего ждет от Трампа

Киев, 20 января. Украинские власти надеются, что новый президент США Дональд Трамп продолжит политику своего предшественника, направленную на военное сотрудничество с Киевом. Об этом в пятницу заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы ожидаем продолжения эффективного сотрудничества между Украиной и США, поддерживающего трансатлантическое единство», — отметил он.

Глава государства уверен, что единственный эффективный инструмент поддержания глобальной безопасности — это НАТО. Примечательно, что Трамп в последнее время часто подвергает критике деятельность Североатлантического альянса, который, на его взгляд, не оправдывает вложенных в него средств.