Миллер рассказал Путину о востребованности «Северного потока-2» в Европе

Москва, 20 января. Проект «Северный поток-2» полностью доказал свою востребованность, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, 20 января.

«Самую большую динамику в абсолютных цифрах в прошлом году (среди зарубежных потребителей) показал рынок Германии. Мы в Германию поставили 49,8 миллиарда кубометров газа, что на 10% больше», — сказал Миллер.

Как особо отметил Миллер, «Северный поток» на данный момент загружен на свою максимальную техническую возможность, а в последние недели объемы поставок на 11% превышают проектную мощность. Глава «Газпрома» отметил, что в сложившихся условиях нельзя сомневаться в востребованности «Северного пока-2», передает РИА Новости.

«Без сомнения это говорит о том, что проект «Северный поток-2» востребован, и за него, конечно, голосует потребитель», — подчеркнул Миллер.

Ожидается, что трубоукладка морской части газопровода «Северный поток-2», стартует в начале 2018 года.