Работа начинается: Трамп обратился к своим сторонникам перед инаугурацией

Вашингтон, 20 января. Дональд Трамп обратился к своим сторонникам перед церемонией вступления в должность президента США в Вашингтоне.
«Все начинается сегодня! Увижу на вас в 11.00 инаугурации. Движение продолжается — работа начинается!» — написал политик в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, церемония инаугурации Трампа состоится в пятницу, 20 января. Сам миллиардер ранее заявил, что она станет «величайшей в истории». Ее лозунг: «Снова сделаем Америку великой!».
При этом выступления противников Трампа продолжились и сегодня. В частности, свой протест заявили голливудские актеры Алек Болдуин, Роберт де Ниро и Майкл Мур.
It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017