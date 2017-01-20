Работа начинается: Трамп обратился к своим сторонникам перед инаугурацией

Вашингтон, 20 января. Дональд Трамп обратился к своим сторонникам перед церемонией вступления в должность президента США в Вашингтоне.

«Все начинается сегодня! Увижу на вас в 11.00 инаугурации. Движение продолжается — работа начинается!» — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, церемония инаугурации Трампа состоится в пятницу, 20 января. Сам миллиардер ранее заявил, что она станет «величайшей в истории». Ее лозунг: «Снова сделаем Америку великой!».

При этом выступления противников Трампа продолжились и сегодня. В частности, свой протест заявили голливудские актеры Алек Болдуин, Роберт де Ниро и Майкл Мур.