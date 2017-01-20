СК РФ проверит сообщения об избиении пациентом медиков скорой в Пермском крае

Пермь, 20 января. Региональный СК РФ по Пермскому краю инициировал доследственную проверку после сообщения в СМИ об избиении мужчиной двух медиков, прибывших по вызову.

Сегодня в Сети появилась информация о том, что в ночь на 20 января двух фельдшеров скорой, прибывших по вызову в одно из сел Верещагинского района Пермского края, избил пациент. В связи с этим руководство регионального СК РФ инициировало доследственную проверку сообщения и выяснения обстоятельств случившегося. В Следственном комитете отметили, что по результатам данной проверки будет принято соответствующее решение.











