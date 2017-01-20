Киев обвинил ДНР в обстреле своего же автобуса в Донбассе

Киев, 20 января. Власти Украины обвинили военных Донецкой народной республики (ДНР) в обстреле автобуса в поселке Еленовка в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Так, украинская сторона утверждает, что транспортное средство, двигавшееся вдоль линии разграничения, получил пулевые повреждения со стороны позиций ополченцев Донбасса. При этом в украинском военном ведомстве считают, что «противник» преследовал цель дискредитировать ВСУ в период пребывания зампредседателя СММ ОБСЕ Александра Хуга в районе проведения военной операции в Донбассе.

В свою очередь, сегодня корреспондент ФАН сообщал, что ВСУ совершили нападение на гражданский транспорт около восьми утра в районе Еленовки. Украинские военнослужащие открыли огонь по пассажирскому автобусу возле блок-поста таможни, на автостанции. Мирная жительница 1965 года рождения получила пулевое ранение в ногу.

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