Инаугурация Трампа: когда начнется, онлайн-трансляция, кто от России, скандалы

В Вашингтоне проходят торжества, связанные с важнейшим для Соединенных Штатов событием — инаугурацией 45-го президента США Дональда Трампа. Федеральное агентство новостей следит за происходящим в Вашингтоне (читайте онлайн-трансляцию ФАН), а также предоставляет информацию обо всем, что связано с этой процедурой.
Инаугурация американских президентов всегда проходит 20 января, ее начало — 12.00 по восточному североамериканскому времени, продолжительность — полчаса.
Инаугурация Дональда Трампа пройдет в пятницу, 20 января 2017 года, с 20.00 до 20.30 мск.
Часть инаугурационных мероприятий уже состоялась накануне, некоторые проходят в настоящий момент. Так сегодня, 20 января, начиная с 17.30 мск, перед началом инаугурации у западного фасада Капитолия пройдет музыкальный перфоманс.
В 19.30 мск с обращением выступят представители различных конфессий. Затем судья Верховного суда США Кларенс Томас приведет к присяге вице-президента США Майкла Пенса.
В 20.00 мск Дональд Трамп произнесет президента США присягу в присутствии председателя Верховного суда США Джона Гловера Робертса. Затем по традиции, заложенной первым президентом США Джорджем Вашингтоном, новый президент положит руку на Библию и скажет: «Да поможет мне Бог!».
После этого прозвучит гимн США в исполнении 16-летней певицы Джеки Иванко.
По окончании церемонии Трамп и Пенс отправятся в Капитолий на тождественный обед.
С 23.00 до 01.00 мск состоится торжественный парад с участием Дональда Трампа и Майкла Пенса, которые возглавят восьмитысячную колонну представителей всех родов войск, ветеранов, школьных и университетских оркестров и т.д. Парадный марш проследует от Капитолия до Белого дома.
Затем, когда в Москве будет ночь на субботу, 21 января, Трамп и Пенс с супругами примут участие в официальных инаугурационных балах в Конференц-центре имени Уолтера Вашингтона и в здании Национального музея.
Завершатся инаугурационные мероприятия, когда в Москве будет вечер субботы. С 18.00 до 19.00 мск Трамп и Пенс примут участие в межконфессиональном всенародном молебне в Вашингтонском кафедральном соборе.
В инаугурации президента США принимают участие члены Конгресса, судьи Верховного суда, дипломаты, политики, общественные деятели, артисты и т.д. Также на церемонии присутствуют бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер с супругами. Бывший президент США 92-летний Джордж Буш-старший пропустит церемонию по состоянию здоровья.
Что касается других приглашенных, то их точный список неизвестен. Главы государств на эту церемонию, как правило, не приезжают. Так Россию будет представлять чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Сергей Кисляк.
По словам Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин не планирует смотреть трансляцию инаугурации Трампа.
Билеты на инаугурацию Дональда Трампа можно купить через Интернет, их стоимость, в зависимости от предоставляемого «пакета» (посещение парада, одного или нескольких балов, ланч с первыми леди, членами Конгресса и правительства и т.д.) обойдется в сумму от 25 тысяч до миллиона долларов на двоих.
Поскольку американский истеблишмент, мягко скажем, не в восторге от личности нового президента США, инаугурация Трампа сопровождается целой серией скандалов и беспорядков.
Так, в ночь перед инаугурацией противники нового президента утроили массовый протест у здания National Press Club в центре Вашингтона, где проходил прием для членов правых организаций, поддержавших Трампа.
Кроме того, по данным The New York Times, спецслужбы США начали расследование связей соратников Трампа с Россией. В частности фигурантом расследования стал бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.
Кроме того, соцсети бурно обсуждают казус, случившийся во время традиционного праздничного фейерверка, который неожиданно сложился в аббревиатуру USR вместо USA. Американцы решили, что это сокращение от слов United States of Russia (Соединенные Штаты России) и вдоволь нашутились по поводу русских, которые совершили хакерскую атаку на их салют.
Прямую трансляцию инаугурации Дональда Трампа ведут крупнейшие американские телеканалы и британский Sky News. Также доступна трансляция в YouTube. Онлайн-трансляцию ведет Федеральное агентство новостей.