Инаугурация Трампа: когда начнется, онлайн-трансляция, кто от России, скандалы

В Вашингтоне проходят торжества, связанные с важнейшим для Соединенных Штатов событием — инаугурацией 45-го президента США Дональда Трампа. Федеральное агентство новостей следит за происходящим в Вашингтоне (читайте онлайн-трансляцию ФАН), а также предоставляет информацию обо всем, что связано с этой процедурой.

Инаугурация Трампа: дата и время

Инаугурация американских президентов всегда проходит 20 января, ее начало — 12.00 по восточному североамериканскому времени, продолжительность — полчаса.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет в пятницу, 20 января 2017 года, с 20.00 до 20.30 мск.

Программа инаугурации Трампа

Часть инаугурационных мероприятий уже состоялась накануне, некоторые проходят в настоящий момент. Так сегодня, 20 января, начиная с 17.30 мск, перед началом инаугурации у западного фасада Капитолия пройдет музыкальный перфоманс.

В 19.30 мск с обращением выступят представители различных конфессий. Затем судья Верховного суда США Кларенс Томас приведет к присяге вице-президента США Майкла Пенса.

В 20.00 мск Дональд Трамп произнесет президента США присягу в присутствии председателя Верховного суда США Джона Гловера Робертса. Затем по традиции, заложенной первым президентом США Джорджем Вашингтоном, новый президент положит руку на Библию и скажет: «Да поможет мне Бог!».

После этого прозвучит гимн США в исполнении 16-летней певицы Джеки Иванко.

По окончании церемонии Трамп и Пенс отправятся в Капитолий на тождественный обед.

С 23.00 до 01.00 мск состоится торжественный парад с участием Дональда Трампа и Майкла Пенса, которые возглавят восьмитысячную колонну представителей всех родов войск, ветеранов, школьных и университетских оркестров и т.д. Парадный марш проследует от Капитолия до Белого дома.

Затем, когда в Москве будет ночь на субботу, 21 января, Трамп и Пенс с супругами примут участие в официальных инаугурационных балах в Конференц-центре имени Уолтера Вашингтона и в здании Национального музея.

Завершатся инаугурационные мероприятия, когда в Москве будет вечер субботы. С 18.00 до 19.00 мск Трамп и Пенс примут участие в межконфессиональном всенародном молебне в Вашингтонском кафедральном соборе.

Кто будет присутствовать на инаугурации Трампа

В инаугурации президента США принимают участие члены Конгресса, судьи Верховного суда, дипломаты, политики, общественные деятели, артисты и т.д. Также на церемонии присутствуют бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер с супругами. Бывший президент США 92-летний Джордж Буш-старший пропустит церемонию по состоянию здоровья.

Что касается других приглашенных, то их точный список неизвестен. Главы государств на эту церемонию, как правило, не приезжают. Так Россию будет представлять чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Сергей Кисляк.

По словам Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин не планирует смотреть трансляцию инаугурации Трампа.

Как попасть на инаугурацию Трампа

Билеты на инаугурацию Дональда Трампа можно купить через Интернет, их стоимость, в зависимости от предоставляемого «пакета» (посещение парада, одного или нескольких балов, ланч с первыми леди, членами Конгресса и правительства и т.д.) обойдется в сумму от 25 тысяч до миллиона долларов на двоих.

Скандалы

Поскольку американский истеблишмент, мягко скажем, не в восторге от личности нового президента США, инаугурация Трампа сопровождается целой серией скандалов и беспорядков.

Так, в ночь перед инаугурацией противники нового президента утроили массовый протест у здания National Press Club в центре Вашингтона, где проходил прием для членов правых организаций, поддержавших Трампа.

Кроме того, по данным The New York Times, спецслужбы США начали расследование связей соратников Трампа с Россией. В частности фигурантом расследования стал бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

Кроме того, соцсети бурно обсуждают казус, случившийся во время традиционного праздничного фейерверка, который неожиданно сложился в аббревиатуру USR вместо USA. Американцы решили, что это сокращение от слов United States of Russia (Соединенные Штаты России) и вдоволь нашутились по поводу русских, которые совершили хакерскую атаку на их салют.

Где смотреть прямую трансляцию инаугурации Дональда Трампа

Прямую трансляцию инаугурации Дональда Трампа ведут крупнейшие американские телеканалы и британский Sky News. Также доступна трансляция в YouTube. Онлайн-трансляцию ведет Федеральное агентство новостей.