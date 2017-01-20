Ветеран ВОВ, которую отказались госпитализировать «из-за старости», умерла в Челябинске

Москва, 20 января. Пенсионерка скончалась в реанимации больницы №9 в Челябинске после того, как ей отказали в госпитализации 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления здравоохранения.

87-летняя ветеран Великой Отечественной войны была доставлена с жалобами на на ухудшение самочувствия и сильные боли и осмотрена врачами в приемном покое. Медики не нашли предпосылок для госпитализации, списав тяжелое состояние на возраст.

«Когда вечером мне доложили о данном случае, я распорядился, учитывая тяжелую ситуацию, госпитализировать женщину. Она проходила ряд обследований, подтвердивших отсутствие острых заболеваний», — заявил главврач больницы Олег Денисов.

По предварительной информации, у пенсионерки было объемное образование головного мозга, сообщает «АиФ».

В настоящее время следователи проводят проверку по факту смерти пациентки, передает «Газета.ru».