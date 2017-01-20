Шойгу заявил, что авиаконструкторы должны работать на современном оборудовании

Казань, 20 января. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа Казанским авиационным заводом.

Глава военного ведомства ознакомился с новейшим оборудованием завода и осмотрел станки механической обработки и сварки крупногабаритных изделий из сплавов титана. Министр обороны заявил, что Казанский авиационный завод должен обновлять не только станочное оборудование, но и все производственные фонды в целом для того, чтобы соответствовать уровню поставленных военным ведомством задач. Руководство авиазавода сообщило министру, что вскоре оборонное ведомство получит новый самолет Ту-214ОН, который будет использоваться в рамках международного договора «Открытое небо».