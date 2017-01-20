Сирия согласилась на присутствие 11 кораблей ВМФ России в Тартусе

Тартус, 20 января. Власти Сирии разрешили Военно-морскому флоту России держать до 11 военных кораблей в порту Тартус. Об этом говорится в соглашении о расширении пункта материально-технического обеспечения в районе Тартуса, которое было подписано между двумя странами.

Документ был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации России.

«Максимальное количество военных кораблей Российской Федерации, которым разрешено одновременное нахождение в пункте материально-технического обеспечения — 11 единиц»,— говорится в соглашении.

Отметим, что речь, в частности, идет о военных кораблях с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности.