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Порошенко предсказал решение британского суда по долгу Украины перед Россией
Украина

Порошенко предсказал решение британского суда по долгу Украины перед Россией

Сегодня 17:06
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Порошенко предсказал решение британского суда по долгу Украины перед Россией

Киев, 20 января. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на положительное решение Высокого суда Лондона по долгу Киева перед Россией на три млрд долларов.

«Я думаю, это будет положительное решение. Мы доверяем британскому суду», — заявил украинский лидер агентству РИА Новости.

Как сообщалось ранее, трехдневные слушания по иску России к Украине завершились 19 января. Судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения. При этом он заметил, что  решение примут «в положенный срок».

Напомним, суверенные еврооблигации Украины на три млрд долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. Допустив дефолт по этим облигациям, Киев предложил Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях.

Но российская сторона настаивала на суверенном характере долга и предложила досудебное решение вопроса. Однако Киев навстречу не пошел.
 

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Ярослава Замысловатова
#петр порошенко
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