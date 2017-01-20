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Россия и Сирия подписали соглашение о расширении пункта ВМФ РФ в Тартусе
Новости Сирии

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении пункта ВМФ РФ в Тартусе

Сегодня 16:57
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Россия и Сирия подписали соглашение о расширении пункта ВМФ РФ в Тартусе

Москва, 20 января. Россия и Сирия подписали соглашение о расширении и модернизации пункта обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика подписали соглашение, согласно которому пункт обеспечения в сирийском порту Тартус будет расширен и модернизирован. Данные об этом появилась на официальном портале правовой информации. Известно, что соглашение было подписано российской и сирийской сторонами 18 января. Отметим, что соглашение между двумя странами действует в течение 49 лет и возможно его продление еще на 25 лет.

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Ирина Селезнева
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