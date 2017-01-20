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Донбасс решает: Полторак рассказал о перспективах мобилизации на Украине
Украина

Донбасс решает: Полторак рассказал о перспективах мобилизации на Украине

Сегодня 16:52
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Донбасс решает: Полторак рассказал о перспективах мобилизации на Украине

Киев, 20 января. Власти Украины надеются, что ситуация в Донбассе придет в норму и проведения мобилизации не потребуется. Об этом в пятницу заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«Вы знаете, я очень надеюсь на то, что обстановка, которая сегодня существует на Украине, будущая обстановка в Донбассе позволит нам не проводить вообще мобилизацию», — отметил он.

Полторак также подчеркнул, что военное руководство стремится набирать в армию профессиональных контрактников и военных с боевым опытом, сообщают украинские СМИ. Напомним, что в декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко поставил задачу оставить в Донбассе одних контрактников.

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Геннадий Плющев
#степан полторак
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