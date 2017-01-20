Ужас Австралии: названо самое опасное животное‍ для жителей континента

Мельбурн, 20 января. Лошади представляют наибольшую опасность для человеческой жизни, заявила профессор Мельбурнского университета Ронел Велтон. Он выяснила, что в Австралии из-за лошадей погибло больше людей, чем от акул, змей и ядовитых пауков.

Так, исследовав статистику Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, Велтон установила, что 74 австралийских гражданина погибли от нападения лошадей за 13 отчетных лет. Люди, умершие от укусов пчел и змей, находятся на втором месте — это 27 австралийцев. 26 человек погибли от акул, еще 19 — убили крокодилы.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень воды в мировом океане в ближайшее время может подняться до катастрофической отметки, что грозит затоплением прибрежных зон материков и островов.