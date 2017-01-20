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Шойгу посетил Казанский авиационный завод
Россия

Шойгу посетил Казанский авиационный завод

Сегодня 16:59
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Шойгу посетил Казанский авиационный завод

Казань, 20 января. Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел производственные мощности Казанского авиационного завода.

Во время визита на предприятие главе военного ведомства РФ доложили, что завод готов к серийному производству стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, которые будут обладать новым обликом. В данный момент ведется строительство первого самолета Ту-160М2, на предприятие завозят все необходимые комплектующие материалы, сообщили министру обороны России. Также на заводе ведется ремонт и модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ.

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Алексей Громов
#сергей шойгу
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