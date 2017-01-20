Атака ИГИЛ унесла жизни пяти турецких военных в Сирии

Анкара, 20 января. Турецкая армия потеряла пятерых военнослужащих в битве с боевиками террористической организации «Исламское государство» за сирийский Эль-Баб, сообщили в турецком командовании.

Боевики запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) нанесли удар по турецким военнослужащим под Эль-Бабом.

«В результате нападения террористов ИГ с использованием заминированного автомобиля сегодня в 13.40 в районе Cуфлания около Эль-Баба погибли пять наших военных и девять получили ранения», — рассказали в турецком генштабе.

Все пострадавшие оперативно были доставлены в ближайшую больницу.

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