Киев прервал молчание об итогах инспекции Ростовской области обвинениями в адрес России

Киев, 20 января. Россия нарушила Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, заявили в Генштабе ВС Украины. Ранее Киев отказывался от комментариев по поводу итогов инспекции воинских частей в Ростовской области РФ.

Украина, по согласованию с РФ, в соответствии с Венским документом об укреплении доверия и безопасности, провела инспекцию в ЮВО 16-19 января. Итоги проведенной работы Киев комментировать отказался, а теперь, спустя сутки, выступил с обвинениями в адрес России. Украина отметила, что в проверке участвовали специалисты из Дании и Канады.

«Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений Венского документа о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ», — сказал журналистам в пятницу, 20 января, руководитель Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ подполковник Богдан Сеник.

Днем ранее российская сторона официально заявила, что украинским инспекторам предоставили доступ ко всем объектам и всей информации, которую они запросили в ходе проверки.