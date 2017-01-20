Корабли НАТО встретили «Адмирала Кузнецова» в водах Атлантики

Москва, 20 января. Корабли Северного флота, которые возвращаются на базу в Североморск из Средиземного моря, пройдя через Гибралтарский пролив, сегодня вошли в Атлантику.

Британские СМИ, отслеживающие перемещение кораблей российской авианосной ударной группы ВМФ сообщили, что сегодня в 13:00 мск крейсер «Петр Великий» и авианосец «Адмирал Кузнецов» прошли Гибралтар. Также за передвижениями российских кораблей следят самолеты НАТО. По словам вице-адмирала Клайва Джонстона, военно-морское руководство НАТО продолжит сбор информации об авианосной группе. Для встречи отечественных кораблей в Атлантике в полной готовности находятся британские эсминец и фрегат.









