Новости Новороссии: ВСУ почти 5 тысяч раз обстреляли ДНР и ЛНР, Киев перебросил в Донбасс десятки танков

Новороссия, 20 января. Киевские силовики нанесли почти 5 тысяч ударов по территориям республик Донбасса. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали десятки танков и гаубиц украинской армии вне установленных мест хранения. По данным Эдуарда Басурина, в результате военной агрессии ВСУ погибли два военнослужащих ДНР.

Обстановка в ЛНР остается напряженной

Согласно информации начальника управления штаба Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко, за минувшую неделю киевские силовики выпустили по территории республики почти 550 артиллерийских снарядов и мин.

В период с 14 по 20 января украинские подразделения 24 раза открывали огонь по прифронтовым зонам ЛНР. Всего ими было выпущено 540 артиллерийских снарядов и мин. Обстрелы велись преимущественно из орудий калибра 122 и 152 мм и минометов калибра 82 и 120 мм, запрещенных условиями минских соглашений, рассказал представитель оборонного ведомства республики.

Он также добавил, что наряду с минометами и артиллерией военнослужащие ВСУ использовали в ходе обстрелов вооружение БМП, гранатометы и различные виды стрелкового оружия. В зоне поражения оказались позиции подразделений народной милиции вблизи населенных пунктов Калиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Калиновка, Логвиново, Долгое, Сокольники, Смелое, а также опорный пункт сил республики недалеко от памятника князю Игорю.

Напомним, ранее представители оборонного ведомства ЛНР заявили, что позиции республиканских войск один раз за прошедшие сутки подверглись обстрелам со стороны украинских военнослужащих. Под ударом минометов ВСУ оказался опорный пункт народной милиции вблизи Калиновки.

ВСУ нанесли более тысячи тяжелых ударов по ДНР

Как заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин, за минувшую неделю украинские военнослужащие подвергли обстрелам прифронтовые территории ДНР почти 4350 раз.

В общей сумме режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 4348 раз за прошедшую неделю. Кроме того, 1031 раз из них обстрелы велись с применением запрещенных минскими договоренностями артиллерийских орудий, танков и минометов. В зоне поражения оказались 33 населенных пункта, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую и Докучаевск, рассказал замкомандующего. Кроме того, за прошедшую неделю огнем ВСУ были ранены два мирных жителя, женщина и ребенок, и три военнослужащих. Два солдата войск ДНР были убиты.

Он также отметил, что по сравнению с прошлой неделей интенсивность обстрелов почти не изменилась: в прошлый раз было зафиксировано 4988 фактов нарушения киевскими силовиками режима прекращения огня. Таким образом, обстановка в республике по-прежнему остается напряженной, резюмировал Эдуард Басурин.

Кроме того, он призывал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ тщательно разобраться по каждому факту обстрела и дать объективную оценку действий украинских военнослужащих.

Почти 150 единиц техники ВСУ вернулись к линии фронта

Начальник управления Народной милиции Луганской народной республики полковник Олег Анащенко сообщил о том, что наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ было отмечено отсутствие почти 150 единиц военной техники ВСУ в установленных местах хранения.

Всего, по информации сотрудников миссии, на данный момент в установленных минскими соглашениями местах, предназначенных для хранения военной техники после отвода от линии соприкосновения, отсутствует 140 единиц техники и вооружения украинской армии.

Представители ОБСЕ зафиксировали отсутствие 45 гаубиц, 16 противотанковых пушек «Рапира», 29 танков, 30 минометов калибрами 82 и 120 мм, 11 единиц РСЗО «Ураган», четырех — РСЗО «Град» и пяти бронетранспортеров. Согласно данным оборонного ведомства ЛНР, отсутствующее вооружение и техника ВСУ сосредотачиваются и маскируются на позициях украинских подразделений вдоль линии разграничения сторон, добавил Олег Анащенко.

Киев плюет на работу ОБСЕ!

Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин подчеркнул, что обстрел киевскими силовиками пассажирского автобуса в районе КПП «Еленовка» в момент работы на линии соприкосновения представителей ОБСЕ говорит о равнодушном отношении украинской стороны к попыткам урегулирования конфликта в Донбассе мирным путем.

Сегодня утром военнослужащие ВСУ вели огонь по району населенного пункта Еленовка к юго-западу от Донецка в тот момент, когда на территории ДНР шла инспекция заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга. Басурин подчеркнул, что данные действия Киева говорят о его «наплевательском отношении» к работе международной организации. Таким образом, украинская сторона в очередной раз демонстрирует свое нежелание решить конфликт мирным способом, резюмировал он.

Согласно уточненным данным, женщина 1965 года была ранена огнем снайпера ВСУ. Местная жительница получила ранение ноги. Она перенесла операцию, на данный момент ее состояние оценивается как удовлетворительное. Представителями следственных органов ДНР было возбуждено уголовное дело.