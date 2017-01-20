ИГ теряет в провинции Хомс контроль над трассами, ведущими в Пальмиру

Дамаск, 20 января. Правительственные войска Сирии в пятницу восстановили контроль над стратегически важной развязкой в провинции Хомс, которая до недавнего времени находилась в руках боевиков.

В настоящее время армия ведет бои с членами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ДАИШ). Задача военных — откинуть исламистов от трасс, ведущих в сторону Пальмиры. Если им это удастся, то бандформирования будут фактически отрезаны от путей снабжения, сообщает газета «Аль-Ватан».

Напомним, что в начале прошлого года сирийские войска освободили от боевиков Пальмиру, однако в декабре преступники вновь захватили древний город, воспользовавшись тем, что основные силы сирийской армии отвлеклись на Алеппо.