Медведев рассказал, как решается проблема дорог в России

Москва, 20 января. Порядка 85% всех российских дорог должны соответствовать нормативам к 2020 году. Об этом на совещании по развитию дорожного хозяйства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, вклад дорожного комплекса в ВВП составляет 7–8%. Премьер отметил, что в некоторых случаях ситуация меняется в лучшую сторону.

«С 2010 по 2017 год доля дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась с 39 до 71%. К 2020 году в хорошем состоянии должны быть порядка 85% дорог», — сообщил Медведев.

От добавил, что в 2016 году было построено более 300 км новых федеральных трасс, еще свыше 8,7 тыс. км — отремонтировано.

«Объемы Федерального дорожного фонда в прошлом году составили 614 млрд рублей. Мы предполагаем, что расходы регионов за 2016 год будут более 700 млрд рублей», — заявил Медведев газете «Известия».