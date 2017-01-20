Подарок для Турции, урок для Украины: в Совфеде оценили перспективы «Турецкого потока»

Госдума единогласно ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока». Турецкий парламент, как мы знаем, ратифицировал данный договор еще в декабре. Таким образом, дело теперь за Советом Федерации РФ. Рассмотрение соглашения о «Турецком потоке» там назначено на 1 февраля 2017 года.

Как сообщает Газета.ru, вскоре должна состояться встреча президента России Владимира Путина и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Будут обсуждаться внутрироссийские и международные проекты компании — из последних, понятно, «Турецкому потоку» будет уделено особое внимание.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился к российским сенаторам, дабы получить их оценку будущего масштабного строительства и его перспектив.

«Госдуме нужно было ратифицировать это соглашение. Строительство «Турецкого потока» чрезвычайно важно для экономики нашей страны, то, что в этом деле наблюдаются такие серьезные подвижки, также чрезвычайно значимое событие. Уже скоро соглашение о «Турецком потоке» поступит в Совет Федерации. Я думаю, там мы его точно также рассмотрим и ратифицируем. Потенциальные поступления в бюджет от этого проекта очевидны», — отмечает Елена Перминова, заместитель председателя комитета Совфеда РФ по бюджету и финансовым ранкам.

Не стоит недооценивать и политическую значимость данного проекта. «Все мы помним недавнее охлаждение в наших отношениях с Турцией. Мы все чувствовали это напряжение, именно из-за него переговоры о поставке газа и были заморожены. Строительство «Турецкого потока» позволит окончательно покончить с этим эпизодом. Оно способствует дальнейшему экономическому сближению наших стран. Следует помнить, что идея строительства этого газопровода во многом связана с желанием убедить Украину вести себя более цивилизовано, чтобы она вовремя рассчитывалась за транзит газа, проходящего через ее территорию. Этого достигнуть не получилось. Наоборот, Украина постоянно пыталась заработать на транзите нашего газа политические очки для себя. Мало того, мы несли реальные экономические убытки. В свете всего этого строительство новой ветки газопровода через территорию Турции в Европу для нашей страны наиболее выгодно», — поясняет сенатор.

Когда строительство «Турецкого потока» будет завершено, объем поставляемого в Европу российского газа не может не увеличиться. «Это значит, что «Газпром» нарастит свои прибыли, значит, возрастут и поступления и в бюджет», — резюмирует Перминова.

Сергей Калашников, первый заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике, указывает на то, что инициатива по строительству «Турецкого потока» во многом вынужденная мера с нашей стороны. Политическая конъюнктура в постмайданной Украине ставит Россию перед необходимостью всеми возможными путями обезопасить поставки нашего газа в Европу.