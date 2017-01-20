Пушков объяснил, кто и почему впал в ужас в Давосе

Москва, 20 января. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал громкое заявление главы Роснано Анатолия Чубайса об «ужасе», царящем на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Ужас в Давосе», о котором поведал Чубайс, это страх глобальной либеральной элиты перед утратой мира, который она создала и который сама и завела в тупик», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщалось ранее, «самое точное описание нынешнего Давоса» Чубайс дал в интервью изданию BFM за день до инаугурации Дональда Трампа. «Пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», — заявил он.

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