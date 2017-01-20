Шувалов рассказал, как американские инвесторы рвутся в Россию вперед Трампа

Москва, 20 января. Американские бизнесмены хотят выйти на диалог с российскими предпринимателя до того, как начнутся обсуждения на уровне президентов стран, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

Шувалов обратил внимание, что на полях экономического форума в Давосе много общался с американскими предпринимателями, которые «выдвигают определенные инициативы и хотят образовать бизнес-диалог Россия – США до того, как этот диалог начнется между президентами».

Он подчеркнул, что формат такого диалога еще не определен, но этот вопрос начнут прорабатывать в течение нескольких недель, когда будут поступать предложения.

«Что касается экономики и потенциальных возможностей в России — огромный интерес, — заметил Шувалов. — Мы, честно говоря, думали, что будет немного скромнее, но интерес огромный».

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Россия ждет от команды избранного президента США Дональда Трампа конструктивного диалога и отказа от устаревших клише времен холодной войны.