FAN-TV Лента новостей
ВКС РФ уничтожили объекты ПВО «противника» на Кубани
Россия

ВКС РФ уничтожили объекты ПВО «противника» на Кубани

Сегодня 16:45
56

ВКС РФ уничтожили объекты ПВО «противника» на Кубани

Краснодар, 20 января. Штурмовики Су-25СМЗ авиаполка Южного военного округа  в Краснодарском крае провели серию учений по противодействию ПВО условного противника.

Летные задания выполняют более 100 пилотов и техников, а также специалистов наземных служб обеспечения. В учениях задействовано порядка 20 самолетов. Летчики совершают полеты в горных условиях в сложной метеорологической обстановке на разных высотах. Боевые пары штурмовиков должны преодолеть ПВО условного противника и уничтожить наземные объекты бортовым вооружением, таким как ракеты, пушки и авиационные бомбы.

Также летчики отработают пуски управляемых ракет и сброс корректируемых бомб на одном из авиационных полигонов.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Инаугурация Трампа: когда начнется, онлайн-трансляция, кто от России, скандалы

Сегодня 17:34
60

Клинцевич: Трамп разгонит вашингтонский Майдан за полчаса

Сегодня 17:21
87

Новости Новороссии: ВСУ почти 5 тысяч раз обстреляли ДНР и ЛНР, Киев перебросил в Донбасс десятки танков

Сегодня 17:08
104

Сирия новости 20 января 2017 16.30: ИГ устроило массовую казнь в Пальмире, «Джебхат ан-Нусра» обстреливает Алеппо

Сегодня 16:30
259

Останемся в вечности: Россия превратит Луну в космическую Крипту цивилизации

Сегодня 15:56
378
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Шипулин впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону

17:34

Инаугурация Трампа: когда начнется, онлайн-трансляция, кто от России, скандалы

17:34

Миллер рассказал Путину о востребованности «Северного потока-2» в Европе

17:31

Следствие предъявило обвинения владельцу обрушившегося конного клуба в Сибири

17:27

МИД РФ описал сценарий «цветной революции» в Венесуэле

17:26

Клинцевич: Трамп разгонит вашингтонский Майдан за полчаса

17:21

Работа начинается: Трамп обратился к своим сторонникам перед инаугурацией

17:21

Порошенко рассказал, чего ждет от Трампа

17:12

Шойгу заявил, что авиаконструкторы должны работать на современном оборудовании

17:11

СК РФ проверит сообщения об избиении пациентом медиков скорой в Пермском крае

17:10

Новости Новороссии: ВСУ почти 5 тысяч раз обстреляли ДНР и ЛНР, Киев перебросил в Донбасс десятки танков

17:08

Порошенко предсказал решение британского суда по долгу Украины перед Россией

17:06
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шипулин впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону
Читать
Закрыть