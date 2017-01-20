ВКС РФ уничтожили объекты ПВО «противника» на Кубани

Краснодар, 20 января. Штурмовики Су-25СМЗ авиаполка Южного военного округа в Краснодарском крае провели серию учений по противодействию ПВО условного противника.

Летные задания выполняют более 100 пилотов и техников, а также специалистов наземных служб обеспечения. В учениях задействовано порядка 20 самолетов. Летчики совершают полеты в горных условиях в сложной метеорологической обстановке на разных высотах. Боевые пары штурмовиков должны преодолеть ПВО условного противника и уничтожить наземные объекты бортовым вооружением, таким как ракеты, пушки и авиационные бомбы.

Также летчики отработают пуски управляемых ракет и сброс корректируемых бомб на одном из авиационных полигонов.