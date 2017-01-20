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Вора в законе Ахмеда Сутулого арестовали в Москве
Общество

Вора в законе Ахмеда Сутулого арестовали в Москве

Сегодня 16:31
87

Вора в законе Ахмеда Сутулого арестовали в Москве

Москва, 20 января. Вора в законе Дулата Йоулу по кличке Ахмед Сутулый арестовали в Москве. Постановление о заключении криминального авторитета под стражу вынес Гагаринский суд столицы.

Об избрании меры пресечения в отношении Йоулу сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Скворцова. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила она.

Как сообщалось ранее, Дулата Йоулу поймали накануне в одном из ресторанов Москвы. При задержании у него изъяли наркотики. По словам пресс-секретаря суда, ранее он был известен как Ахмед Евлоев, фамилию и имя сменил год назад.

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