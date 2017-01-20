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ЛНР: пьяные дезертиры из ВСУ угнали БМП, отстреливаясь от сослуживцев из пулемета
Новороссия

ЛНР: пьяные дезертиры из ВСУ угнали БМП, отстреливаясь от сослуживцев из пулемета

Сегодня 16:33
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ЛНР: пьяные дезертиры ВСУ угнали БМП, отстреливаясь от сослуживцев из пулемета

Луганск, 20 января. В Народной милиции ЛНР сообщили о том, что украинские военные, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнали БМП и палили по своим же, ранив трех сослуживцев.

Представитель силовиков ЛНР Олег Анащенко сообщил, что разведка Народной милиции  располагает данными об инциденте, в котором был угнан БМП киевскими силовиками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие случилось накануне, 19 января. По данным луганских силовиков, трое  военнослужащих 54-й бригады ВСУ покинули часть, угнав бронетранспортёр. На ходу из танкового пулемета Калашникова был открыт беспорядочный огонь. При задержании от рук пьяных солдат пострадали трое военных ВСУ.

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Ирина Селезнева
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