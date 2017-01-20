СК начал проверку информации о гибели десятков хабаровчан от холодов

Хабаровск, 20 января. 49 человек погибло за два месяца от холодов в Хабаровском крае, сообщают местные СМИ. Соответствующей информацией заинтересовались в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю.

Как говорится в сообщении ведомства, в настоящее время органы СК РФ проверяют данные о гибели десятков человек, устанавливаются все обстоятельства, а также проверяется достоверность полученных сведений. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Как рассказал агентству Life представитель территориального центра медицины катастроф, Минздрав присылал уведомление о том, что 49 жителей хабаровского края действительно скончались от переохлаждения с ноября по 17 января 2017 года.

Напомним, несколько дней назад в Удмуртии ученица девятого класса, перебрав алкоголя, насмерть замерзла в лесу.