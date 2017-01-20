Украина прекратила строительство «Стены» на границе с Россией

Харьков, 20 января. В Харьковской области прекращено строительство стены, которой Украина планировала отделиться от России. Об этом сообщила председатель Харьковской обладминистрации Юлия Светличная, пишет «Свободная пресса».

Строительство фортификационных сооружений на границе с Россией прекращено из-за отсутствия финансирования. В настоящее время, по словам Светличной, проводится лишь поддержка уже возведенных конструкций.

«На сегодняшний день закупается, как мне известно, отдельная техника, она передается нашим зарубежным партнерам на экспертную оценку. Объем работы, который уже проведен, поддерживается в соответствующем состоянии», — отметила Светличная.

Правительство Украины утвердило проект под названием «Европейский вал», который чаще называют «Стена» Яценюка, еще в 2014 году. Отгородиться комплексом траншей и рвов от России Украиеа планировала до 2018 года.