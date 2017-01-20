Коалиция уничтожила под Алеппо 90 боевиков «Джебхат ан-Нусры»

Алеппо, 20 января. Не менее 90 боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» были уничтожены в Сирии в результате авиаудара, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции.

Целью авиации был тренировочный лагерь джихадистов, расположенный к западу от Алеппо, сообщает телеканал Al Jazeera.

Отметим, что «Джебхат ан-Нусра» является сирийским филиалом «Аль-Каиды». Обе группировки признаны террористическими и запрещены в России. На данный момент боевики контролируют часть территорий Сирии. В прошлом году сирийские правительственные войска начали масштабное контрнаступление, освободив от террористов ряд городов, включая Алеппо.