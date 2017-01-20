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Подходы Трампа к борьбе с ИГИЛ близки России — Лавров
Политика

Подходы Трампа к борьбе с ИГИЛ близки России — Лавров

Сегодня 16:39
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Подходы Трампа к борьбе с ИГИЛ близки России — Лавров

Москва, 20 января. Россия разделяет подход избранного президента США Дональда Трампа о приоритете борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещено в РФ) на международной арене. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы абсолютно разделяем такой подход и рассчитываем, что в новых условиях будет гораздо более эффективно развиваться международное сотрудничество, координация усилий всех основных игроков на этом антитеррористическом фронте», — сказал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин еще полтора года назад призвал отбросить двойные стандарты и все, что мешает объединению усилий в борьбе с терроризмом.

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Катерина Михайлиди
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