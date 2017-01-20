FAN-TV Лента новостей
Samsung объяснила, почему взрываются смартфоны Galaxy Note 7
Технологии

Samsung объяснила, почему взрываются смартфоны Galaxy Note 7

Сегодня 16:37
74

Samsung объяснила, почему взрываются смартфоны Galaxy Note 7

Нью-Йорк, 20 января. Причиной всех бед, в том числе пожаров и взрывов, из-за смартфона Galaxy Note 7 является нестандартный размер аккумулятора. Об этом заявит компания-производитель Samsung, которая провела специальное исследование, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Официальный отчет от компании будет обнародован в понедельник, 23 января. На данный момент уже стало известно, что, по данным компании, частые возгорания смартфонов вызвал нестандартный размер батарейки. Эта техническая особенность приводила к перегреву гаджета и даже к возгоранию.

Поставщиками аккумуляторов для Galaxy Note 7 были две фирмы: филиал компании — Samsung SDI — и гонконгская Amperex Technology. В Samsung считают, что данные проблемы связаны с батарейками от Samsung SDI. Примечательно, что начали отказывать гаджеты по всему миру. По данным американского издания, число смартфонов, которые вернули Samsung, составило около 2,5 миллиона.

комментарии
Таисия Григорьева
Новости партнеров
Эксклюзив

Инаугурация Трампа: когда начнется, онлайн-трансляция, кто от России, скандалы

Сегодня 17:34
60

Клинцевич: Трамп разгонит вашингтонский Майдан за полчаса

Сегодня 17:21
87

Новости Новороссии: ВСУ почти 5 тысяч раз обстреляли ДНР и ЛНР, Киев перебросил в Донбасс десятки танков

Сегодня 17:08
104

Сирия новости 20 января 2017 16.30: ИГ устроило массовую казнь в Пальмире, «Джебхат ан-Нусра» обстреливает Алеппо

Сегодня 16:30
259

Останемся в вечности: Россия превратит Луну в космическую Крипту цивилизации

Сегодня 15:56
378
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Шипулин впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону

17:34

Инаугурация Трампа: когда начнется, онлайн-трансляция, кто от России, скандалы

17:34

Миллер рассказал Путину о востребованности «Северного потока-2» в Европе

17:31

Следствие предъявило обвинения владельцу обрушившегося конного клуба в Сибири

17:27

МИД РФ описал сценарий «цветной революции» в Венесуэле

17:26

Клинцевич: Трамп разгонит вашингтонский Майдан за полчаса

17:21

Работа начинается: Трамп обратился к своим сторонникам перед инаугурацией

17:21

Порошенко рассказал, чего ждет от Трампа

17:12

Шойгу заявил, что авиаконструкторы должны работать на современном оборудовании

17:11

СК РФ проверит сообщения об избиении пациентом медиков скорой в Пермском крае

17:10

Новости Новороссии: ВСУ почти 5 тысяч раз обстреляли ДНР и ЛНР, Киев перебросил в Донбасс десятки танков

17:08

Порошенко предсказал решение британского суда по долгу Украины перед Россией

17:06
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шипулин впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону
Читать
Закрыть