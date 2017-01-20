Samsung объяснила, почему взрываются смартфоны Galaxy Note 7

Нью-Йорк, 20 января. Причиной всех бед, в том числе пожаров и взрывов, из-за смартфона Galaxy Note 7 является нестандартный размер аккумулятора. Об этом заявит компания-производитель Samsung, которая провела специальное исследование, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Официальный отчет от компании будет обнародован в понедельник, 23 января. На данный момент уже стало известно, что, по данным компании, частые возгорания смартфонов вызвал нестандартный размер батарейки. Эта техническая особенность приводила к перегреву гаджета и даже к возгоранию.

Поставщиками аккумуляторов для Galaxy Note 7 были две фирмы: филиал компании — Samsung SDI — и гонконгская Amperex Technology. В Samsung считают, что данные проблемы связаны с батарейками от Samsung SDI. Примечательно, что начали отказывать гаджеты по всему миру. По данным американского издания, число смартфонов, которые вернули Samsung, составило около 2,5 миллиона.