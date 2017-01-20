Отряду юнармейцев в Ставрополе присвоено имя маршала Петрова

Ставрополь, 20 января. Отряд Юнармейцев получил наименование в честь 100летия со дня рождения известного военачальника Советского Союза.

Торжественные мероприятия состоятся на родине Маршала СССР, Героя Советского Союза Василия Петрова. В селе Чернолесское юнармейцы возложили цветы к мемориальной доске на здании Дома культуры. Также открылась экспозиция, посвященная Василию Ивановичу Петрову, после чего в сельской школе ветераны ВОВ провели уроки Мужества. На торжественном построении 50 школьников произнесли клятву юнармейцев. На мероприятии присутствовали представители региональной администрации, ветераны Великой Отечественной войны и общественники.