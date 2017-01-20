Неизвестный порезал ножом пассажиров в парижском метро

Париж, 20 января. В парижской подземке произошло нападение на пассажира. По данным издания Le Parisien, неизвестный злоумышленник нанес мужчине несколько ударов ножом, а затем скрылся.

Согласно приведенным данным, в настоящее время пострадавший находится в больнице.

Спустя несколько часов на другой станции метро произошел аналогичный инцидент. Как стало известно, тот же злоумышленник угрожал расправой другому пассажиру. На этот раз неизвестный убежал, поножовщины не произошло.

Через некоторое время двое прохожих рассказали полиции о попытке вооруженного ножом мужчины напасть на них.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

Напомним, несколько дней назад житель города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа едва не зарезал свою возлюбленную, которая отказалась жить вместе с ним.