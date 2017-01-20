Песков отказался участвовать в «традиционной забаве» — комментировать смену Кабмина

Москва, 20 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не относится серьезно к слухам о готовящейся смене правительства, поскольку они уже давно стали «традиционной забавой» российских СМИ. Об этом он заявил, комментируя информацию, появившуюся в российской прессе.

«Это традиционная забава — предсказывать смену правительства в ближайший понедельник, ближайший месяц или ближайшее полугодие. Я не склонен к тому, чтобы предаваться этой забаве», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что принято решение сменить состав правительство в связи с утверждением новой экономической программы.