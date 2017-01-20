Песков рассказал об отношении Путина к выборам главы РАН



Москва, 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «скорее несоответствующими действительности» сообщения о том, что Владимир Путин поддержит действующего президента РАН Владимира Фортова на предстоящих выборах руководителя Российской академии наук.

«До выборов есть еще время, эта тема не совсем на повестке дня президента пока еще», — подчеркнул Песков. При этом он отметил, что Путин с большим уважением относится к Фортову, «они часто общаются, проводят совещания».

«Тем не менее, как и в ходе всех остальных выборных процессов, президент всегда был и остается сторонником поливариантности и выборности», — подчеркнул представитель Кремля. Песков также заметил, что решение о новом главе РАН должны принимать сами академики.