Песков о словах Чубайса:  В Москве ужаса нет, работаем

Москва, 20 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал заявление главы Роснано Анатолия Чубайса об ужасе в Давосе, где проходит экономический форум.

Песков прокомментировал для журналистов слова Чубайса о том, что «степень ужаса в 2017 году равна степени ужаса в 2009 году, когда разворачивался мировой финансовый кризис». Глава Роснано охарактеризовал происходящее как катастрофу.

«Мы не знаем как в Давосе, мы в Москве, — отметил представитель Кремля. — У нас в Москве все нормально – ужаса нет, работаем».

По словам Чубайса с полей экономического форума в Давосе, «мир перевернулся».