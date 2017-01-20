Тело искалеченного мужчины нашли в шахте лифта в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 января. Трагедия произошла в Выборгском районе: рабочий сорвался в лифтовую шахту на одной из строительных площадок.

Как стало известно, инцидент произошел утром 19 января на участке по проспекту Энгельса в поселке Парголово. На место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Медики лишь констатировали, что 25-летний скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту произошедшего, процессуальное решение будет принято по ее результатам, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее сообщалось, что труп неизвестного мужчины с камнями на шее выловили из Вуоксы в Выборгском районе Ленобласти.