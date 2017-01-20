Лавров назвал главную цель переговоров по Сирии в Астане

Москва, 20 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что предстоящие переговоры по вопросу сирийского урегулирования, которые начнутся в Астане 23 января, станут эффективным механизмом и позволят договориться официальному Дамаску и представителям оппозиции.

Лавров надеется, что встреча не превратится в «дискуссионный клуб», поскольку мероприятие преследует совершенно конкретные цели.

«Задача стран-гарантов — посадить за стол правительство Сирии и делегацию вооруженной оппозиции, потому что ее до сих пор не было в рамках ооновских усилий, и дать им возможность договориться при посредничестве ООН», — подчеркнул Лавров.

Отметим, сегодня стало известно о том, что боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГ уничтожают исторические памятники в Пальмире. Так, боевики, вновь захватившие город в декабре, разрушили знаменитый архитектурный комплекс Тетрапилон и фасад Римского театра, пишет «Свободная пресса».