Кремль рассказал, чего ожидает от встречи по Сирии в Астане

Москва, 20 января. Москва позитивно оценивает встречу по Сирии в Астане, так как она возобновляет диалог конфликтующих сторон, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Кремль позитивно оценивает встречу в Астане по урегулированию кризиса в Сирии.

«Здесь важным является возобновление диалога, — пояснил представитель Кремля. — Определенная пауза возникла в женевском процессе, который является основным переговорным форматом».

Он также отметил на возможность позитивного сдвига после этих переговоров, если они будут содействовать ускорению и возобновлению переговорного формата. Песков обратил внимание на важную роль диалога сторон в текущей ситуации.

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