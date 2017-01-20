Астана обещает создать все условия для успешных переговоров по Сирии

Москва, 20 января. Власти Казахстана надеются создать максимально благоприятные условия для переговоров, чтобы способствовать скорейшему урегулированию конфликта в Сирии. Такое заявление в пятницу сделал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Сейчас идет интенсивная подготовка, организационная, логистическая, с точки зрения протокола. Это комплексная работа, которая в эти часы идет в Астане. Могу заверить, что в Астане будут созданы максимально благоприятные условия, чтобы встреча завершилась успехом», — отметил он.