Российские военные в Абхазии усилили огневую подготовку

Сухум, 20 января. На российской военной базе в Абхазии интенсивность огневой подготовки личного состава увеличена на 10%.

Перед бойцами поставлена задача организовать в 2017 учебном году интенсивную одиночную подготовку военнослужащих, слаживание боевых звеньев и провести ротные и батальонные тактические учения с боевыми стрельбами. На полевых выходах будет применяться штатное стрелковое вооружение, а также бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-90А, Т-72БЗ, реактивные системы залпового огня «Град», минометы калибра 120 миллиметров и артиллерийские гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра.