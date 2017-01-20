Лавров о действиях боевиков ИГ в Пальмире: Варвары есть варвары

Москва, 20 января. Уничтожение боевиками «Исламского государства» (ИГ) памятников в сирийской Пальмире — настоящее варварство. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой.

«Ну, что сказать: варвары — они и есть варвары», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, комментируя разрушение фасада Римского театра и архитектурного комплекса Тетрапилон.

По словам Лаврова, для современной цивилизации эта идеология и практика абсолютно неприемлема.

Мнение Лаврова также разделил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что уничтожение памятников в Пальмире является настоящей трагедией с точки зрения потери мирового культурного и исторического наследия.

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«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.