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Мэр Харькова объяснил, почему нельзя переименовать проспект Героев Сталинграда
Украина

Мэр Харькова объяснил, почему нельзя переименовать проспект Героев Сталинграда

Сегодня 15:50
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Мэр Харькова объяснил, почему нельзя переименовать проспект Героев Сталинграда

Киев, 20 января. Проспект Героев Сталинграда в Харькове не будет переименован, для этого нет оснований, заявил мэр города Геннадий Кернес в ответ на электронную петицию о переименовании улицы в рамках закона о декоммунизации.

«Рабочей группой было определено, что название проспекта Героев Сталинграда под действие указанного закона не подпадает. …для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют», — заявил Кернес. Его ответ опубликован на сайте харьковской мэрии.

Кернес напомнил, что в 1982 году улицу Байрона в Харькове переименовали в проспект Героев Сталинграда в честь 40-й годовщины Сталинградской битвы. Именно в Сталинграде, отметил Кернес, был остановлен немецкий натиск на восток, а освобождение Харькова стало продолжением этого. Кернес добавил, что многие уроженцы Харькова были участниками Сталинградской битвы и получили звания Героев. «Кроме того, Сталинград – наименование города Волгоград в 1925–1961 годах, Сталинградская битва – имя собственное, наименование события, производное от наименования города»,  — отметил мэр Харькова.

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Таисия Григорьева
#геннадий кернес
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