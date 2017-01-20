Песков рассказал, что обсудят Путин и Миллер на предстоящей встрече

Москва, 20 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что будут обсуждать на встрече в пятницу российский лидер Владимир Путин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Публичными станет его (Путина. — Прим. ФАН) беседа с Миллером – руководителем «Газпрома». Традиционно общаются, собственно, — обратил внимание представитель Кремля. — Тема и внутренние дела «Газпрома», внутрироссийские по итогам 16-го года. И традиционно международные проекты, коих есть обилие».

Песков также рассказал, что у Путина запланирована и встреча с вице-премьером России Юрием Трутневым. На ней президент намерен уделить внимание вопросам развития Дальнего Востока и его регионов.

Ранее Песков рассказал, как Путин будет следить за инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.