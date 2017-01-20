Песков рассказал, как Путин будет следить за инаугурацией Трампа

Москва, 20 января. Президент России Владимир Путин не планирует смотреть трансляцию церемонии вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа в прямом эфире, поскольку это займет слишком много времени. Такое заявление сделал в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что он планирует ее смотреть в прямом эфире — все-таки это достаточно продолжительное мероприятие. Но в новостном формате, конечно же, он ознакомится», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, что Дональд Трамп в пятницу официально вступит в должность президента США. Противники политика в этот день устроили несколько акций протеста, некоторые из которых закончились стычками с полицией.